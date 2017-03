Una testigo denuncia el "puteo permanente" de Ortega y la exmujer de Correa hacia ella

El gestor del dinero en Suiza de Bárcenas, Frederic Mentha, no comparecerá en el tribunal, según han comunicado las autoridades helvéticas

La exjefa de prensa del Ayuntamiento de Majadahonda Lourdes Palomar Barrios ha denunciado este viernes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que el exalcalde del municipio Guillermo Ortega y la entonces jefa de gabinete Carmen Rodríguez Quijano el "puteo permanente" que ejercieron hacia ella durante dos años.

"Mire usted, para que les quede claro, yo estuve dos años del año 2001 a 2003 en el que cada día era un puteo permanente, permítanme la expresión, el que tenían conmigo hasta que me relegaron a (concejalía) de Servicios Sociales, les queda claro, así estuve yo dos años", ha asegurado Palomar, con voz rota y mostrando su enfado, en referencia a la exmujer de Correa y el exprimer edil y "otras personas". "Más expresiva no puede ser", ha dicho a continuación el presidente del tribunal Ángel Hurtado.

Ante esta afirmación, el abogado de Rodríguez Quijano ha querido preguntar sobre si existía algún "enfrentamiento" entre ellos, a lo cuál el presidente del tribunal no ha dejado responder por impertinente, ya que considera que la exjefa de prensa ha hablado con "naturalidad".

Palomar ha constatado además que cuando Guillermo Ortega alcanzó la alcaldía hubo un "crecimiento exponencial" del presupuesto destinado a la publicidad: "Pasamos de tener un presupuesto muy limitado a uno bastante considerable", ha añadido. Es más, ha apuntado que con el actual alcalde, Narciso de Foxá, esta partida sufrió una "constricción".

IU DENUNCIÓ LAS IRREGULARIDADES ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS

En esta misma línea se ha expresado la exconcejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Majadahonda María Dolores Dolz Romero, que ha recordado que su grupo municipal ya denunció ante el Tribunal de Cuentas en 2006 las "presuntas irregularidades" cometidas por el Ayuntamiento.

Las "sospechas" se generaron al conocer que el consistorio "había generado un déficit de 13 millones" en el año 2004 y que desde el principio del proyecto de la Oficina de Atención al Cliente (OAC), que según ha dicho, tenía un "coste elevadísimo sin sentido" para una oficina como ésta, incluso un sobrecoste.

"Intentamos parar algo que nos parecía un despropósito", ha añadido. "Fue un gasto para la ciudadanía de Majadahonda que no hacía falta", ha dicho ante la pregunta de la fiscal Concepción Sabadell sobre qué se hizo con la inversión de más de un millón de euros para la OAC una vez que este proyecto se suspendió.

Por otro lado, la ex responsable de prensa del Ayuntamiento ha afirmado que las contrataciones con Special Events, Down Town Consulting, Technology Consulting Management (TCM), empresas de Correa, una vez que Ortega entró en el consistorio. Sin embargo, otros dos testigos que han comparecido este viernes, la exdirectora de Servicios Sociales de Majadahonda Concepción Lostau y el entonces técnico de Servicio de Medio Ambiente Rodolfo Campiña Díaz-Agero, han afirmado que no recuerdan haber concertado ningún tipo de servicio con estas sociedades.

RENUNCIA DE TESTIFICALES

El presidente del tribunal ha anunciado al inicio de la jornada que las autoridades suizas han comunicado que el gestor de la cuenta de Bárcenas en el banco Lombard Odier, Frederic Mentha, no va a comparecer el próximo día 9 de marzo. Para este día también estaba previsto que testificase otra de las gestoras de la fortuna del extesorero en el país helvético, Agatha Stimoli, cuyo interrogatorio pasará al día 27.

Además, tanto la Fiscalía como la defensa del extesorero 'popular' Luis Bárcenas han renunciado a la testifical del exdirigente del PP de Navarra Calixto Ayesa, prevista para el próximo lunes. El exdiputado Jaime Ignacio del Burgo subrayó este jueves ante el tribunal que el dinero que entregó a Ayesa correspondía al pago de una deuda y no a un sobresueldo.

Bárcenas también ha renunciado a la comparecencia del exdiputado del PP Santiago Abascal, pero finalmente éste sí que declarará como testigo el 6 de marzo ya que Anticorrupción sigue manteniendo su interés en interrogarle.