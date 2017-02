¿Debió el Gobierno central intervenir para parar el 9N? Homs sugiere que sí

Este lunes, el ex conseller de Presidencia, Francesc Homs, declara ante el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación y desobediencia en relación con el 9N. En su declaración, Homs se ha quejado de que recayera sobre el Govern la responsabilidad de parar el proceso participativo cuando el resto de instituciones también podían actuar. "Yo me pregunto por qué siendo todo público y notorio nadie hizo nada. Ni siquiera la fiscalía. Ni siquiera el 9 de noviembre. No se puede exigir que el Govern fuera el único que tenía que parar aquello y que el resto de las instituciones del Estado español no hiciera nada. No se le puede pedir a otro aquello que también está a su alcance", ha explicado Homs.