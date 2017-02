Homs: "La consulta no se podía suspender porque no era una consulta"

Homs señala a los voluntarios. Acusado de desobediencia grave y prevaricación, no ha dudado en asumir todo lo que se le imputa y más. "Se me imputan hechos que los admito todos eh y los que se han dejado, mas cosas hice, faltaría más, porque era mi obligación" afirma. Pero no admite que esos hechos sean delito. "Es que la consulta no se podía suspender primero porque no era una consulta, yo lo dije manta veces, hacíamos un proceso participativo", señaló. Proceso sostenido, dice, por voluntarios anónimos pero él se enfrenta a nueve años de inhabilitación que pueden arrebatarle su escaño del Congreso. Homs no se ha sentido como en casa:"En mi casa y además intento practicarlo, me enseñaron que tenía uno que esperar a que terminara uno para que pudiera repreguntar", "es que esta no es su casa" le ha rebatido el juez, y a partir de ahí, el interrogatorio, como la seda.