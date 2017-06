En 2016 se desarticuló en Ceuta la tercera célula yihadista en dos años con planes de atentar en España

Zoido y Cospedal presentan un informe sobre los 204 desplazados, los 13 etarras detenidos y los 12 españoles heridos en el último año

"No era la primera célula de estas características, ya que en enero de 2015 se había desmantelado otro grupo, también en Ceuta, con similares propósitos. En noviembre del mismo año se había descubierto otro núcleo terrorista, en esta ocasión en Madrid, que también pretendía hacer atentados en España", asegura dicho informe en su página 18.

Tanto Zoido como Cospedal han defendido que el Estado de Derecho no se doblegará frente a la amenaza yihadista, lanzando también un mensaje a ETA: "No hay ningún cambio posible ni cabe negociación alguna que no sea el cumplimiento escrupuloso de la ley".