Uno de los detenidos en Luhuso dice que no están ligados a ETA y que colaboraban en el desarme "por iniciativa propia"

Se congratula de que, tras lo ocurrido, el tema del desarme y del proceso de paz "están en la primera página de la agenda"

El sindicalista Mixel Berhokoirigoin, uno de los detenidos la pasada semana en la localidad francesa de Luhuso bajo la acusación de custodiar armas de ETA, ha asegurado que ninguna de las cinco personas detenidas y posteriormente puestas en libertad con cargos están "ni orgánicamente ni de ninguna otra manera" ligadas a la banda armada y que tomaron la decisión de colaborar en el proceso de desarme de ETA "por iniciativa propia".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el fundador de ELB, sindicato de agricultores del País Vasco francés, ha afirmado que el cometido de las personas detenidas en la operación era "neutralizar y destruir" las armas de ETA que poseían, "dejarlas de manera que no pudieran volver a utilizarse".

"Nosotros no estamos ligados a ETA ni orgánicamente ni de ninguna otra manera. No somos subordinados de ETA. Nosotros lo hicimos por iniciativa propia. Propusimos que estábamos dispuestos a hacer algo y no dejar pasar los años uno tras otro. Nosotros debíamos neutralizar y destruir las armas, dejarlas de manera que no pudieran volver a utilizarse", ha reiterado.

En este sentido, ha indicado que, "cuando un conflicto se da por finalizado de mala manera, existe siempre el riesgo de dejar algunas semillas que crecen y el peligro de volver a tiempos pasados. "Si el proceso de desarme se hace mal, no se cumplen las condiciones para acometer otras cuestiones -ha afirmado-, como, por ejemplo, la cuestión de las víctimas de todas las partes y de los presos".

Asimismo, y tras asegurar que las instituciones vascas no conocían su participación en el proceso de desarme de ETA, Berhokoirigoin ha señalado que lo hicieron "con la esperanza de que íbamos a ver algo que no hemos visto hasta ahora", y se ha congratulado de que, "tras lo ocurrido en Luhuso, el tema del desarme y del proceso de paz están en la primera página de la agenda".

Así, ha destacado que el proceso de desarme de ETA requiere de "herramientas independientes, agentes internacionales y estructuras e instituciones de aquí", ya que, en su opinión, "es un asunto de todos".

De esta manera, ha manifestado que "nosotros hicimos lo que teníamos que hacer" y que la cuestión "no es quién tiene más protagonismo" porque, según ha dicho, "todos deben tomar parte, los gobiernos vasco y navarro, los estados y todos".

"Nuestro objetivo era, al fin y al cabo, implicar a las instituciones vascas, internacionales y a los estados. Lo que nosotros íbamos a hacer, si lo hubiéramos podido hacer, iba a ser publicado, iba a ser filmado, se iba a sacar un video, los Estados iban a tener la información e iba a ser publicada para la sociedad. Nunca pensamos en hacer un acto clandestino, un acto que no pudiéramos asumir y que no iba a ser hecho público", ha asegurado.