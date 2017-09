Miles de esteladas llenan el centro de Barcelona para la manifestación soberanista

18.00 El conseller de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva , ha defendido que la manifestación multitudinaria de la Diada es la viva desmostración de que el referéndum se celebrará pese al rechazo del Estado: "Esto no lo frena absolutamente nada", ha dicho.

Según asegura, las miles de personas que se manifiestan piden algo que debería ser "normal" en democracia: votar sobre si Cataluña debe ser un Estado o no.

17.39 El expresidente del Parlament Joan Rigol ha afirmado que el Gobierno no entiende que una mayoría de catalanes quiere votar en el referéndum: "A ver si de una vez se enteran de que el miedo en Cataluña no funciona", ha criticado.

"En Madrid no quieren entender que somos y queremos ser un pueblo libre, y tenemos todo el derecho a serlo", ha dicho desde la plaza Cataluña acompañado del también expresidente de la cámara Ernest Benach.

"Siempre hemos estado abiertos al diálogo pero tenemos una fecha y no podemos esperar más", ha añadido Rovira en declaraciones a los medios en la manifestación independentista de Barcelona.

17.15 El portavoz del Govern , Jordi Turull, ha asegurado que no hay oferta, juicio ni actuación del Gobierno central que logre frenar el referéndum del 1 de octubre: "Da igual la reacción del Estado porque esto no lo para nadie".

En declaraciones a los medios en la manifestación independentista de Barcelona y preguntado por una hipotética oferta del Estado que paralizara el referéndum, Turull ha respondido que "la gente se ha ganado el derecho a votar independencia 'sí' o independencia 'no'.

17.07 El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha afirmado este lunes que no teme que le detengan antes del referéndum: "No tengo miedo porque esto no se va a producir".