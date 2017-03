Una diputada de Podem se desmarca de SíQueEsPot y vota a favor del referéndum unilateral

La diputada de SíQueEsPot en el Parlament Àngels Martínez (Podem) ha votado este miércoles en el pleno a favor de la enmienda de la CUP a los Presupuestos 2017 que defiende la incorporación de partidas para un referéndum unilateral.

En declaraciones a los periodistas, ha dicho que no es un error sino "un voto a conciencia" y que considera que esta enmienda no contradice la de su grupo y que ha aprobado el Parlament: el texto de SíQueEspot pedía modificar el texto original de la disposición adicional 31 de las cuentas para adecuarlo al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries en la línea de un referéndum pactado.

Martínez ha explicado que "no había avisado" a los miembros de su grupo de que iba a apoyar la enmienda de la CUP: "Cuando la he leído me ha parecido que tenía sentido. Creo que el referéndum se tiene que hacer y hay que asegurar fondos en los Presupuestos", según Martínez, que ha recibido el agradecimiento de la CUP en el pleno.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del grupo han mostrado su malestar por la decisión de la diputada y han asegurado que ella no suele participar de las reuniones donde se decide el posicionamiento del SiQueEsPot.