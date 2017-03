Una diputada vasca de Podemos exige que la senadora Elvira García deje su escaño

La coordinadora general de Ezker Anitza y diputada de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Isabel Salud, ha calificado de "lamentable" la situación generada con la senadora de Unidos Podemos Elvira García y le ha pedido que deje el escaño.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Salud se ha referido a la situación creada por la senadora Elvira García, quien ha abandonado la formación morada pero mantiene su escaño en el Senado, donde ha pasado al Grupo Mixto, después de conocerse que tenía una orden de desahucio de su piso de protección oficial en Vitoria por impago de alquiler.

Tras reconocer que no la conoce personalmente, ha calificado el hecho de "realmente bochornoso, lamentable". "No sé cómo esta mujer llegó hasta ahí. Nosotros no tuvimos nada que ver ni con su elección ni trayectoria. Ya está fuera de la organización porque esto no se puede permitir, pero debería dejar el escaño", ha valorado.

Por otro lado, ha reconocido que la situación vivida en el seno de Podemos con motivo de la celebración de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II, generó "momentos difíciles" para la formación morada, lo que "repercute también en el grupo Unidos Podemos".

"Fuimos muy respetuosos con el proceso que ellos vivieron pese a que se nos preguntaba si apoyábamos a Errejón o a Iglesias. Siempre consideramos que era un debate interno. No nos beneficiaba al grupo, pero por suerte ha terminado y las relaciones siguen su ritmo. Estamos bien y ha mejorado con los cambios", ha añadido.