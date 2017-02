El diputado general de Álava pide una reunión del ministro de Energía para reclamar que no se reabra Garoña

Dice que es "una apuesta política" y, si Rajoy decide su reapertura, el PP alavés será "cómplice" de "este ataque" a Álava

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha solicitado este jueves una reunión al ministro de Energía, Álvaro Nadal, para pedir que no se reabra Garoña, porque es "una barbaridad". Tras considerar que se trata de "una apuesta política de impulsar la energía nuclear", ha destacado que, si finalmente Mariano Rajoy decide la reapertura de la central, el PP alavés será "cómplice" de "este ataque" a Álava.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, González ha considerado que la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avala que Garoña se reabra, es "una decisión política que se toma desde la política y no desde la técnica, ni desde el respeto a las medidas de seguridad". "Es una medida que impulsa el Partido Popular y el Gobierno español que, luego, se intenta maquillar con la decisión técnica", ha apuntado.

El máximo representante de la Diputación alavesa ha manifestado que "no tiene justificación" la decisión del CSN "por las propias características de la central, la más antigua de España y la tercera más antigua de Europa, diseñada y preparada para una vida útil de 40 años, que finalizó en 2011".

Ramiro González ha recordado que se trata de "una generación de centrales nucleares de los 60" sobre las que hay "consenso amplio de que no deben continuar". A su juicio, Garoña es "irrelevante desde el punto de vista de la producción de energía eléctrica". "Cuando se cerró en 2012, producía el 1 por ciento de la energía total de España. Por ello, no se puede argumentar que la central es necesaria, porque no es verdad", ha dicho.

González ha explicado que, "por su ubicación y antigüedad, supone un peligro". "Quiero recordar que no solo está a 43 kilómetros de Vitoria y a 57 de Bilbao, sino que en un entorno de 60 kilómetros de la central residimos un millón y medio de personas".

En este sentido, cree que el PP "impulsa la prolongación de la vida útil" de la central burgalesa por su "apuesta política de impulsar la energía nuclear", pese a lo que le diga la Diputación de Álava y el Congreso de los Diputados.

"La Diputación Foral de Álava ha intentado ser escuchada y no lo hemos conseguido. No hemos sido informados cuando somos el territorio donde reside la mayor parte de la población más cercana a la central", ha apuntado.

Además, considera que es "una situación anómala" que todo se conozca "por filtraciones e informaciones periodísticas". "Las instituciones que tenemos alguna competencia relacionada con el medio ambiente o que representamos a los ciudadanos que viven alrededor debemos tener derecho a la información y también a la posibilidad de trasladar nuestra posición y nuestros argumentos", ha afirmado.

"EL INCUMPLIMIENTO" DEL GOBIERNO

En este sentido, ha denunciado "el incumplimiento por el Gobierno español de la directiva Euratom 2014, que establece un procedimiento de transparencia en las medidas de cesión de licencias para la apertura de centrales nucleares".

El diputado general de Álava, que la semana pasada ofreció una conferencia en Bruselas y puso de manifiesto esta situación, ha apuntado que seguirán trasladando "a las instituciones europeas todas las novedades que se produzcan".

Ramiro González ha recordado que "se está diciendo estos días que el Gobierno acabará concediendo la licencia, pero que Garoña no reabrirá", y ha considerado que "parece que se quiere quitar importancia a esta decisión". "Yo quiero adelantar que a la Diputación Foral de Álava no le vale que se conceda la licencia, pero Garoña no abra, porque lo que hay que hacer con Garoña es desmantelarla y debería estar ya en un proceso de desmantelamiento", ha asegurado.

A su juicio, "si se concede la licencia pero luego es una empresa la que decide no hacer las inversiones de obra y decide no abrir, seguiremos con esto de Garoña durante muchos años. Seguiremos preocupados por una posible reapertura durante muchos años. Por lo tanto, no nos vale que nos digan que se va a conceder la licencia pero que Garoña no se va a reabrir".

González ha dicho que quiere pensar que "el Gobierno español no va a hacer oídos sordos y va a acabar no concediendo la licencia" porque sería ir en contra de los pronunciamientos de la totalidad de las instituciones alavesas (Ayuntamiento de Vitoria, ayuntamientos de Álava, Diputación Foral de Álava y Juntas Generales) e incluso del Congreso de los Diputados". "Supondría un verdadero ataque a Álava. No se puede entender de otra manera", ha asegurado.

En su opinión, Garoña es "el mayor riesgo que tiene Álava en estos momentos" y considera que hay que evitarlo. En esta línea, se ha referido al PP alavés, en concreto a las declaraciones públicas realizadas por dirigentes como Iñaki Oyarzabal o Laura Garrido en contra de la central y de que "no se va a abrir" y que el Gobierno "vela por la seguridad".

"Están jugando y con Álava no se juega. Yo le pido (al PP) claridad y, si no quiere que Garoña se abra, que no se abra, pero no valen declaraciones públicas con la boca pequeña y luego justificarlo diciendo que es que no se va a abrir", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que si el Partido Popular no quiere que la central se reabra, "no se abrirá". "Si el PP no concede la licencia, no corremos ningún riesgo. Por lo tanto, vale ya de tantos jueguecitos y que afronte una situación que es absolutamente grave", ha aseverado.

El diputado general ha advertido al PP alavés de que, si Mariano Rajoy decide su reapertura, el PP alavés "será cómplice de ese ataque al territorio". "Algunos serán cómplices, otros autores. El señor Maroto será autor porque está en la dirección del PP, autor directo. Los que están en posiciones de responsabilidad en nuestro territorio serán cómplices", ha explicado.

ENTREVISTA CON EL MINISTRO

No obstante, cree que se está a tiempo de "evitar esta barbaridad". "Creo que el Gobierno tiene que cambiar de rumbo porque es una decisión política", ha apuntado, para señalar que este jueves por la mañana ha pedido una entrevista con el ministro de Energía para trasladarle cuál es la posición de la Diputación de Álava.

"Ayer el Ministro decía que iba a mantener contacto con quienes tienen relación con este asunto. Espero que nos escuchen y atiendan a las razones claras que tenemos contra la reapertura. Desde luego, si no lo hacen, pasarán por encima de la voluntad de alaveses. Espero que eso no ocurra", ha apuntado.

Ramiro González ha animado a los partidos que se oponen a la reapertura de Garona a que "sumen fuerzas", pero cree que Rajoy "no les hará caso". En cuanto a la posibilidad de que el Ejecutivo pueda posponer su decisión seis meses, considera que es prolongar "la incertidumbre".

"No sé exactamente cuál es la finalidad de alargar este proceso de toma de decisión que no viene de ahora. En este proceso está embarcado el PP desde hace años y creo que tiene elementos suficientes como para tomar esta decisión", ha aseverado.

En esta línea, ha dicho que desconoce si, de esta forma, "quiere testar el nivel de oposición institucional y ciudadana a esta posible decisión" y ha indicado que "se puede tomar en un periodo más breve".

"Hay quienes están diciendo que esta decisión se adopta, no pensando en Garoña, sino en otras centrales nucleares que tienen un pulso más importante en el mercado eléctrico que el de Garoña. Pero a nosotros nos importa Garoña y, sea cual sea el motivo, es inconcebible que se alargue su vida", ha subrayado.