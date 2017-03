El diputado de Nueva Canarias avisa de que no apoyará los PGE a cambio de "una propina" y "un poquito de propaganda"

Quevedo dice que el PSOE ha expresado "respeto" ante sus movimientos para "desbloquear" y evitar la prórroga de unos PGE "malísimos"

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha avisado este jueves al Gobierno de que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a cambio de "un poquito de propaganda" y "alguna especie de propina". Si ese es el caso, ha advertido, "se van a encontrar amablemente con un no".

"Lo que no vamos a hacer es suicidarnos", ha dicho Quevedo en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press. Eso sí, no ha querido precisar qué es lo que pedirá al Ejecutivo, "por razones mínimas de estrategia de negociación" y porque tendrá que decidirlo la Ejecutiva de su partido. Además, ha dicho que aún no tiene claro que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga intención de "discutir a fondo" con Nueva Canarias.

Ante el rechazo del PSOE a apoyar las cuentas públicas, el voto de Pedro Quevedo puede ser decisivo para que el Gobierno saque adelante los Presupuestos. El Ejecutivo podría superar las enmiendas a la totalidad si lograse sumar los votos del PNV y Coalición Canaria (CC) a los de Ciudadanos, puesto que le bastaría con esos 175 escaños. Sin embargo, para la segunda fase necesita más votos a favor que en contra, de manera que necesita uno más.

Para Quevedo, es evidente que "en una situación dura", en la que el PSOE "tiene dificultades para moverse con claridad" --puesto que está en pleno proceso para elegir a su próximo líder--, "probablemente no esté mal que alguien desbloquee". A su juicio, lo que sí sería muy grave es que continúe la prórroga de unos Presupuestos (los de 2016) que son "malísimos".

Quevedo, cuyo partido se presentó a las elecciones en coalición con el PSOE ha admitido que "es posible" que los socialistas incluso vean con buenos ojos que sea él quien dé su apoyo a los PGE para desbloquear la situación. "Algo de eso ha llegado, no hay que pensar mucho", ha reconocido.

Para evitar "especulaciones", ha dejado claro que él ha informado al PSOE de los "movimientos" que iba a hacer, "por obligación y por lealtad" conforme a su acuerdo de coalición electoral, y ha precisado que los socialistas le expresaron "respeto".

CANARIAS "SOBREMALTRATADA" EN LOS ÚLTIMOS 5 PGE

Según ha dicho, NC no va a pedir "ni el oro ni el moro" pero sí va a reclamar que se modifique una tendencia que, según ha dicho, se puede "demostrar con los números en la mano", que "Canarias ha sido 'sobremaltratada' en los últimos cinco Presupuestos".

También ha dicho que "por supuesto" pedirá una reforma del sistema electoral, que le parece "injusto e incomprensible", en especial por las barreras de entrada.

EN CONTRA DEL DECRETO DE LA ESTIBA

Por otro lado, Quevedo ha reiterado que en lo que no va a respaldar al Gobierno es en el decreto de reforma de la estiba que se someterá hoy a convalidación del Congreso, porque cree que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "se ha equivocado gravemente tratando de pudrir la situación y llevándola hasta los últimos instantes".

Quevedo ha destacado que ya había un proceso de negociación en marcha, pero el Gobierno lo rompió adoptando una posición que se lo ponía fácil a la patronal. A su modo de ver, no se le puede pedir a los estibadores, a los que "les ha costado mucho conseguir un estatus de dignidad, que no de privilegios", que salgan de la negociación "con las dos manos atadas a la espalda".