Rajoy "asume como propio" un resultado del PP en Cataluña con el que no está contento

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que "asume como propio todo lo que le pase el PP", incluido un resultado electoral con el que, reconoce, nadie está contento, pero ha hecho hincapié en que el suyo es "un partido fuerte, no un partido que se inventó hace un cuarto de hora". Además, ha achacado el revés electoral del PP a una "concentración" del voto útil en Ciudadanos y ha rechazado que hayan sido "castigados" por poner en marcha el artículo 155 de la Constitución.

En rueda de prensa en el, acompañado por sus ministros y tras presidir un Consejo de Ministros y una reunión del Comité Ejecutivo del PP,ha reconocido que en el partido "la gente no está contenta" con el resultado de las elecciones en Cataluña --3 escaños frente a los 11 de 2015--, porque son "seres humanos" y porque han sido unas elecciones en las que toda la formación se ha involucrado mucho.

"La gente se esforzó, trabajó y lógicamente el resultado no es el esperado, y lógicamente no estamos contentos", ha dicho, reconociendo el trabajo del candidato, Xavier García Albiol , y de los cargos de otros lugares de España que también han acudido. Él mismo, ha recordado, ha visitado las cuatro provincias catalanas, algunas varias veces.

Rajoy ha subrayado que lo que dejan claro los resultados de las elecciones catalanas es que "nadie puede hablar en nombre de Cataluña si no contempla a toda Cataluña", una comunidad que no es "monolítica sino plural". Dicho esto, ha defendido su gestión tras el 155 porque, según ha subrayado, su obligación como presidente del Gobierno es "defender el interés general" de los ciudadanos. "Yo no puse en marcha el artículo 155 para tener un voto más o un voto menos", ha apostillado.