Arrimadas ve a los independentistas "tocados" y pide no adelantar acontecimientos

La candidata de Cs a presidir la Generalitat y ganadora de las elecciones catalanas , Inés Arrimadas, ha pedido no dar por hecho que los partidos independentistas pacten para articular un Govern pese a que tengan mayoría en el Parlament, y ha dicho que han salido debilitados y "tocados" en los comicios.

La ganadora de los comicios ha llamado a no adelantar acontecimientos y ha garantizado que Cs "no tirará la toalla", y que está preparado para liderar una alternativa al separatismo , ha asegurado en rueda de prensa junto al presidente de la formación, Albert Rivera , tras reunirse el comité ejecutivo del partido. "Es una pena que los constitucionalistaws no hayan tenido mejores resultados", ha lamentado.