El acusado de enaltecer a ETA dice que no ha cometido ningún delito sino el "error" de creer en la libertad de expresión

El fiscal pide un año y ocho de meses de cárcel por mensajes de apoyo a etarras, como Bolinaga, y de incitación a la "lucha callejera"

El acusado por difundir en las redes mensajes a favor de la banda terrorista ETA, Jorge C.C, ha afirmado en la vista que ha acogido la Audiencia Nacional en su contra que no ha cometido "ningún delito" sino el "error de creer en el artículo 20 de la Constitución" sobre la defensa de libertad de pensamiento y expresión y ha apostillado que este tipo de juicios "tienen que acabar".

El fiscal Carlos Bautista ha matizado en su exposición final que este tipo de publicaciones recogen una incitación al enaltecimiento del terrorismo, aunque sea de forma indirecta, y que ETA, aunque ha cesado su actividad armada, no está extinguida.

NO SE INCITA A LA VIOLENCIA

Por contra, el letrado del acusado ha espetado que no existe incitación directa a la violencia con estos mensajes y que interpretar en el actual contexto de cese de la actividad armada que estos comentarios pueden enaltecer el terrorismo está fuera de lugar. "No hay una sola incitación", ha dicho.

Igualmente ha aseverado que su defendido no niega ser el autor de esas publicaciones, a excepción de una fotografía con los símbolos de ETA formados por el hacha y la serpiente. Sobre esta última ha dicho que no coincide con el resto de mensajes y por ello no ha descartado la posibilidad de que haya manipulación de terceros teniendo en cuenta que se podía haber dejado la cuenta abierta.