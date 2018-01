La juez encausa al primer oficial del buque ruso y al patrón del pesquero que chocaron en Barcelona

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona ha cerrado la instrucción por el hundimiento del pesquero 'El Fairell' en aguas barcelonesas el 20 de marzo de 2017 en el que murieron dos de sus marineros y ha decidido encausar al primer oficial del buque ruso y al patrón del barco de pesca.

NO REACCIONÓ

Además, no reaccionó "hasta que la colisión ya era inminente", momento en el que llevó a cabo maniobra de evasión y alarmas acústicas, que no evitaron el abordaje, afirma el auto.

Por su parte, el patrón de 'El Fairell' Javier H.C., pese a que no le correspondía, según la reglamentación marítima, realizar maniobra de evasión, "no mantuvo la debida vigilancia de la navegación, por lo que no adoptó medida alguna para intentar evitar el abordaje o minimizar sus consecuencias".