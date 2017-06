Creen que "todos los demócratas" apoyarán el referéndum en alusión implícita a los 'comuns'

La ANC, Òmnium y la AMI han avisado este domingo al Estado de que "no hay suficientes prisiones" para encerrar la voluntad del pueblo catalán de votar en el referéndum del 1 de octubre.

Ante las miles de personas concentradas ante las cuatro columnas de Puig i Cadafalch en Montjuïc, al lado de una gran pancarta con el lema 'Love democracy', el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, el de Òmnium Jordi Cuixart, y la de la AMI, Neus Lloveras, han trasladado al Govern que los catalanes no les fallarán.

"No hay suficientes prisiones para encerrar a todo un país, ni jueces para llevar a un país entero ante los tribunales, ni suficientes fuerzas de orden público para impedir que las urnas se abran el 1 de octubre. Lo haremos y lo haremos bien", ha exclamado Sànchez en la misma línea que Cuixart, que también ha asegurado que en Cataluña no habrá nunca más unas elecciones autonómicas.

El presidente de la ANC ha llamado también al Govern a no negociar la decisión de poner las urnas pese a que Gobierno central quiera porque "el 1 de octubre habrá miles de personas que harán cola en la calle y en los colegios electorales, gente del 'sí' y del 'no".

Cuixart también ha pedido que se acaben las campañas del miedo y las mentiras del Estado, tras asegurar que una Cataluña no saldrá de la UE, podrá pagar pensiones y es madura y capaz de asumir las riendas de su propio futuro.

"¡Hemos hecho irreversible el referéndum, y esto ya no hay quien lo pare!", ha exclamado tras cargar contra la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al referéndum teniendo en cuenta, a su juicio, que los catalanes no son ignorantes o personas de segunda a los que no se les pueda dejar decidir.