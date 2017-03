Los estibadores asisten en el Congreso al debate de la reforma del sector

Un grupo de estibadores siguen desde la tribuna de invitados del Congreso el pleno para revalidar el decreto de reforma de su sector. El diputado de Unidos Podemos, Felix Alonso Cantorné, les ha mandado un saludo antes de su intervención acompañado de un aplauso desde la bancada del grupo, con todos sus diputados puestos en pie. Tras ser llamados al orden por la presidenta Ana Pastor, Cantorné ha bromeado con el saludo a Fátima Báñez como única miembro del Gobierno que acompañaba al ministro de Fomento, justo en el momento que ésta se iba del hemiciclo.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, planteó por sorpresa ayer una propuesta en busca de un acuerdo 'in extremis', pero no lo logró. Eso es lo que se vota hoy en el hemiciclo. El Ejecutivo ofreció a los estibadores prejubilaciones voluntarias con el 70% del salario y mantener el 100 % de los puestos de trabajo. Pero los representantes de los estibadores no la aceptaron porque "en nuestra opinión, el documento presentado por el ministro no cumple en modo alguno la garantía de mantenimiento del empleo", indicó Víctor Díaz, uno de los asesores de Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato de estibadores. Ciudadanos ya ha adelantado que se abstendrá. Al Gobierno se le van complicando los números.