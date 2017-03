El ex-alcalde socialista de Santa Coloma niega haber amañado concursos públicos en ese Ayuntamiento

Dice que nunca se benefició de la concesión de contratos y que el cabecilla de la trama no tuvo ningún papel en el Consistorio

El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz ha negado este martes en el juicio de la trama Pretoria que se celebra en la Audiencia Nacional haber utilizado el consistorio para manipular ningún concurso público así como haber obtenido beneficio propio de la concesión de adjudicaciones públicas en proyectos de urbanismos de esta localidad.

"Yo nunca he utilizado el Ayuntamiento para manipular ningún concurso y tampoco he tenido empresarios de mi entorno. Nunca he tenido ningún beneficio propio sobre ningún concurso y tampoco he permitido ningún beneficio a costa del Ayuntamiento", ha dicho el exedil en su declaración en calidad de investigado.

El que fuera alcalde de dicha localidad catalana entre 2002 y 2009 ha explicado en esta segunda sesión del juicio que su cometido era dirigir los procesos políticos pero no se encargaba de las cuestiones técnicas de los mismos. "No eran de mi competencia ni tenía la preparación adecuada; un alcalde hace un proceso de dirección, explica proyectos pero no los ejecuta, eso lo hacen los técnicos", ha indicado a preguntas de la fiscal Anticorrupción.

El Ministerio Público pide para él seis años y diez meses de prisión y multa de 4,1 millones de euros por su implicación en la trama de corrupción urbanística que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Según el escrito de Anticorrupción, Muñoz habría manipulado el concurso público para la adjudicación en 2009 del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio a favor de la empresa Limasa, del imputado Manuel Carrillo.

SE DESVINCULA DEL CABECILLA DE LA TRAMA

Sin embargo el militante suspendido del PSC ha negado que el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, conocido como 'Luigi' jugara ningún papel en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y ha precisado que solo tiene con él una relación de amistad, en ningún caso laboral.

"Nunca ha participado en el Ayuntamiento; no es funcionario y no tiene relación contractual con el consistorio", ha dicho el acusado a preguntas de la fiscal, que en su escrito de conclusiones provisionales apuntó que Luis García, que se enfrenta a ocho años de cárcel, habría mediado en calidad de empresario en adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones.

Bartomeu ha sido el primero de los once acusados en declarar ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que ha reproducido durante el interrogatorio tres escuchas telefónicas entre éste y el cabecilla de la trama en relación a unos asuntos urbanísticos. Aunque en un principio se ha negado a contestar preguntas relacionadas con las grabaciones, finalmente ha rechazado que existiera amaños de los contratos.

