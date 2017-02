El exasesor de López Viejo dice que no dudó que los actos de la Comunidad de Madrid se hacían "bien"

Destaca que confiaba en su jefe y que contactaba con las productoras sin saber que estaban vinculadas a Correa, del que tampoco sospechó

El exasesor del que fuera viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, ha asegurado este lunes en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que confiaba en su jefe y, por tanto, hacía lo que le ordenaba sin sospechar que los actos en los que participaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre no se hacían "bien".

Rodríguez Pendás ha repetido en varias ocasiones que él sólo siguió órdenes de "terceras personas" y que "todo lo que pudiera hacer en ese momento era encomendado por Alberto López Viejo". "Lo dijo (López Viejo) el otro día", ha agregado.

Es más, a preguntas de su abogado, Marcos Molinero, ha concretado que "obviamente" trabajaba para Aguirre, pero que su jefe directo era López Viejo. Aún así, ha repetido que recibía órdenes de mucha gente, ya que por debajo de la expresidenta había muchas personas: "Cuando se hacían actos en Sol --en alusión a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid--, acudían todos los altos cargos y se llenaba el patio", ha ejemplarizado.

El acusado ha explicado que como asesor técnico en materia de comunicación se encargó de lo relacionado con la comunicación y la imagen de Aguirre y que para eso le contrato López Viejo en julio de 2004 --después de haber contado con él en el Ayuntamiento de Madrid y en el distrito del barrio madrileño de Usera-- porque "encajaba en el perfil". Según ha dicho, este cargo por designación suponía un "puesto de confianza", pero "de eventual".

Así, ha insistido en que no tenía capacidad de contratación y que la organización de actos se basaba en una "una cadena de muchos eslabones" en la que él "era el último". En este sentido, ha apostillado que los actos que presidía Aguirre eran propuestos por las conserjerías y que no eran exclusivamente de la presidenta, sino que "participaba" en ellos.

Preguntado por la forma de facturar dichos actos y sobre por qué la administración decidió fraccionar el pago, ha asegurado que desconoce el motivo del troceo de facturas.

CONFIANZA EN LÓPEZ VIEJO

En este sentido, Rodríguez Pendás ha justificado que, debido a que se trataba de actos en los que se contaba con la presencia de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, no se planteó que "las cosas no se hagan bien". "Confiaba en mi jefe (López Viejo), al que conocía de hacía muchos años --desde los años 80, ha indicado--", ha constatado.

Aunque ha señalado que el exviceconsejero madrileño "verificaba todo" lo relacionado a la organización de los actos, ha aseverado que no era el que más mando tenía en este ámbito, pues habían "personas de prensa" y de "protocolo que aportaban lo que había que hacer en los actos".

Sobre las campañas electorales protagonizadas por la líder de los 'populares' madrileños --López Viejo fue director adjunto de campaña en 2003-- ha explicado que él participaba "en la medida en la que se le solicitaba".

"DEBÍ SER EL ÚNICO TONTO QUE NO LO DEBÍ VER"

"A lo largo de los años habré contactado con decenas de empresas, no sabía que eran de Correa, podían ser de cualquiera", ha dicho, al tiempo que ha indicado que en ese momento tampoco sabía si la administradora de Easy Concept, Isabel Jordán, tenía relación con el líder de la Gürtel o si esas sociedades estaban vinculadas a una red corrupta.

En esta línea, en un momento anterior de la declaración, el acusado ha apuntado que entiende que la administración regional trabajaba con estas sociedades porque "lo hacían bien". De hecho, ha apuntado que ha conocido a Correa en la vista oral, que comenzó el pasado 4 de octubre en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), y que desconoce si tenía algún tipo de relación con López Viejo.

La fiscal Concepción Nicolás le ha preguntado si alguna vez sospechó de la comisión de irregularidades por parte del considerado 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, tras la publicación de la revista 'Interviú' en 2005 en la que se daba a conocer una supuesta vinculación de militantes del PP con el empresario. "Debí ser el único tonto que no lo debí ver", ha respondido Rodríguez Pendás.

Ante esto, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha preguntado que si dentro del ámbito interno de trabajo no escuchó ni siquiera rumores sobre este artículo periodístico que tuvo "cierta trascendencia", a lo que el acusado ha precisado que "debería haberlo oído". "Le puedo asegurar que no", ha concluido.

Al inicio de la jornada, el letrado de Rodríguez Pendás ha anunciado que su defendido no iba a responder a ninguna pregunta relacionada con documentos que, "supuestamente obran en la causa", ha manifestado, porque, a su juicio, no son "válidas". "No voy a impedir que la pregunta se formule salvo que sea impertinente", ha dicho Hurtado.

El juicio se reanudará mañana con la comparecencia del ex viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid y exasesor del exministro de Justicia José María Michavila, Carlos Clemente Aguado. El presidente del tribunal ha trasladado a las partes su intención de que este martes también se proceda al interrogatorio de Juan Ignacio Hernández Rodríguez y Antonio Martín Sánchez, ejecutivos de empresas vinculadas a la red.