El juez rechaza el archivo de cinco exconcejales del PP y exasesores de Valencia investigados por blanqueo

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa, ha rechazado las peticiones de archivo presentadas por cinco investigados en la pieza de blanqueo, tres de ellos exconcejales del PP de la ciudad de Valencia y otros dos, exasesores.

Así consta en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que el juez deniega las peticiones de sobreseimiento de estos cinco investigados: Juan Vicente Jurado; Alejandro Fernández; Emilio Deltoro; María Dolores Cubells; y Silvestre Senent.

En esta pieza del caso Imelsa se investiga la donación organizada por parte de 50 personas de 1.000 euros para el Partido Popular durante las elecciones municipales. Este importe presuntamente les fue devuelto posteriormente en dos billetes de 500.

El juez considera que aunque no resulte acreditada objetivamente la devolución de los 1.000 euros que cada uno de los investigados reconoce haber aportado al esfuerzo electoral de las elecciones municipales, "se investiga un delito presuntamente organizado que requería para su propósito la participación de 50 personas. El que existan indicios en la causa de que a determinados aportantes sí se les devolvió el dinero, es un indicio de que se les devolvió o se les iba a devolver a todos".

Así mismo, el magistrado agrega: "No es necesario el conocimiento del delito previo, basta un dolo genérico de que se está blanqueando". Por ello, añade: "Basar la no participación de los solicitantes en la única base excluyente de la no acreditación de la devolución del dinero es engañoso y olvida que la mecánica comisiva exige que la devolución sea opaca y que no deje rastro".

El magistrado considera que existen indicios de la comisión del delito y recuerda que en esta fase de la investigación, el trabajo del instructor es el de establecer "si el resultado de lo investigado abre una posibilidad razonable de que el delito se haya podido cometer por las personas investigadas; si lo ve así, no debe sobreseer".

Además, el juez explica que el principio 'in dubio pro reo', por el que una persona no debe ser condenada si existen dudas sobre su autoría y culpabilidad, rige en el juicio pero no se aplica durante la instrucción.

Las peticiones de archivo se han ido presentando por parte de los investigados en esta pieza separada a partir del sobreseimiento provisional respecto del exconcejal y diputado en las Corts Valencianes, Miguel Domínguez, dictado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. Instrucción 18 ya desestimó la petición de archivo respecto de otros nueve investigados el pasado 17 de febrero.