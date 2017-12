Los cuatro exconsejeros de ERC encarcelados ya han declarado ante el juez Llarena

Les siguen los cuatro del PDeCAT y los útlimos serán los 'Jordis'

Por tanto, Llarena no tiene previsto hoy hacer ninguna pregunta sobre el fondo de la cuestión, es decir, la implicación de los investigados en el proceso independentista. Además, los propios imputados ya adelantaron que no contestarían ninguna pregunta que no tuviese que ver con las medidas cautelares.