El exconseller Comín dice que no reconoce su destitución aunque ha cobrado el finiquito

El número 7 de ERC por Barcelona, Toni Comín, ha asegurado este lunes que no reconoce su destitución como conseller de Salud de la Generalitar como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a pesar de que sí ha cobrado el "finiquito" que le corresponde por concluir la relación laboral.

Al ser preguntado por si no sería más coherente con su reivindicación haber renunciado al finiquito, Comín ha eludido la respuesta directa y ha argumentado que defiende su derecho a seguir cobrando su sueldo aún estando en Bélgica, a donde viajó junto a otros tres exconsellers y Carles Puigdemont para eludir la citación de la Justicia española.

"No caeremos en el error de la víctima de violencia de género que cuando le duele la herida tiene cierto sentimiento de culpabilidad", ha continuado, estableciendo un paralelismo con su exilio en Bélgica.

Comín ha añadido que no discute que el Estado le considere destituido, pero ha insistido en que el exGovern en pleno no se considera tal porque su posición no depende de la administración, "sino del reconocimiento que hacen los ciudadanos de la legitimidad de unas leyes".