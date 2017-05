El exdirector de Control niega haber firmado las cuentas de 2011 con unos beneficios ficticios de 65 millones

Asegura que permitió el cobro de incentivos que estaban aplazados pero renunció a los 100,000 que le correspondían en 2010

Durante su declaración en calidad de investigado en la tercera sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional, Sogorb ha insistido en que la acusación que formula el Ministerio Fiscal contra la excúpula de la caja alicantina de falsear las cuentas en 2011 no es real porque éstas no estaban reformuladas y por tanto no eran estados intermedios.