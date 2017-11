La exdirectora de Fomento en Albacete avanza acciones legales contra las "falsedades" publicadas al respecto de su cese

La ya exdirectora de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Amparo Torres, ha avanzado que este mismo jueves ha iniciado los trámites para emprender acciones legales frente a los "responsables" de "las falsedades vertidas" en distintos medios de comunicación a lo largo de esta semana explicando su cese.

"No estoy dispuesta a permitir que quienes no son capaces de revelar los verdaderos motivos de mi cese intoxiquen una vez más con informaciones tendenciosas y malintencionadas, y lo denunciaré para que no queden impunes", añade el comunicado.