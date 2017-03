El exministro de Guatemala Vielman, absuelto del asesinato de ocho presos entre 2005 y 2006

La Audiencia Nacional ha absuelto al exministro de Gobernación de Guatemala Carlos Vielmann por autorizar la ejecución de ocho presos entre 2005 y 2006 que se amotinaron o intentaron fugarse de dos cárceles del país centroamericano.

La sentencia que se ha dado conocer este miércoles incluye el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, en el que señala que el exministro debía ser condenado a los 160 años que solicitó el Ministerio Público porque, a su juicio, ha quedado probado su participación delictiva.

Además, destaca que "sorprendentemente" en esta resolución no se mencione a los mandos policiales intervinientes en los hechos, ni la forma como se produjeron, "simulando meros enfrentamientos con la policía que en realidad no existieron".

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgó al exministro, con nacionalidad española y guatemalteca, acusado de elaborar, junto a otras seis personas, los planes 'Gavilán' y 'Pavo Real' para la captura y la ejecución de ocho presos en las cárceles conocidas como 'El Infiernito' o Pavón.

En el juicio, Vielmann negó rotundamente haber participado en estos dos planes. "Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer. Tengo una familia integrada, mi nombre no lo iba a manchar. No iba a permitir participar por matar a siete reclusos", afirmó.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))