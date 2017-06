El exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas no dejará el partido y espera que no le saquen la "tarjeta roja"

Dice que si dijese todo lo que piensa de Ciudadanos, "estaría seguramente en (la cárcel de) Alcalá Meco"

El exportavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianas, Alexis Marí, ha reiterado este miércoles su negativa a abandonar el partido y sus cargos dentro de la formación, tal y como le han pedido públicamente desde la dirección de Cs. "Va a ser que no", ha incidido el diputado autonómico, quien ha agregado que piensa "tantas cosas dentro del partido que si las dijese todas estaría seguramente en (la cárcel de) Alcalá Meco".

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, también decía este martes que la dirección del partido no pretende "enseñar la puerta de salida a nadie", pero considera que quienes no quieran defender el proyecto de la formación naranja deben "retirarse" y renunciar además a sus cargos públicos.

"Aquí cada uno piensa lo que quiere", ha subrayado el diputado autonómico, quien ha asegurado que la dirección del partido no se ha puesto en contacto con él y que estas cuestiones las ha conocido a través de los medios de comunicación.

Cuando le han preguntado si cree que finalmente le expulsarán del partido, ha respondido: "Esto es como en partidos de fútbol, cuando uno va a veces como Piqué al tobillo, tiene que pensar que el árbitro alguna vez le saca tarjeta amarilla y otras la roja, espero no sea la roja", ha manifestado.

Marí ha criticado además que Cs haga ahora lo que imputaba "a los nacionalistas: si no te gusta te vas". "Pues va a ser que no", ha aseverado el diputado, quien ha afirmado que su intención no es "estar dando codazos ni zancadilleos a nadie constantemente, pero parece que se ha convertido en el deporte dentro del partido".