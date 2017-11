Las familias de dos víctimas del Madrid Arena piden la condena de los doctores Viñals por negligencias médicas

Las abogadas de las familias de Katia Esteban y Cristina Arce, dos de las cinco chicas muertas en la fiesta de Halloween de 2012 en el Madrid Arena, han pedido ante el Tribunal Supremo que se condene a los doctores Simón Viñals y su hijo Carlos como responsables de un delito de homicidio imprudente profesional por haber incurrido en "numerosas" negligencias médicas durante la reanimación de las jóvenes.

La letrada ha defendido que la sentencia incurrió en "irracionalidad y racionamientos absurdos", como por ejemplo que la edad de Simón Viñals no afectara a su capacidad para atender a las víctimas. "No podía realizar la actividad para la que fue contratado", ha apuntillado.

Para argumentar dicha afirmación ha citado la página 59 de la sentencia, en la que se explica que las cinco jóvenes fallecieron sin que los doctores le prestaran la suficiente atención médica, lo que "aumentó la posibilidad de que no pudieran recuperarse de las lesiones sufridas". Para la letrada esto es suficiente para demostrar que con su "no actuación" incrementaron el riesgo de muerte de las chicas.

Además, la letrada de Cristina Arce ha alegado la existencia de errores de diagnóstico de Simón Viñals durante la reanimación de la chica, "que se tendría que haber hecho durante al menos 30 minutos según el protocolo, pero se hizo solo durante 22". "Por otra parte, no creemos que se le aplicara adrenalina, aunque no lo podemos probar", ha puntualizado la abogada, recordando que no existe documentación médico legal con respecto a la actuación de los Viñals.