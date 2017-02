El nuevo fiscal de Murcia quiere que el fiscal cesado lleve el caso Auditorio

El actual fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que sustituirá a Manuel López Bernal al frente de la Fiscalía de Murcia, por decisión del Consejo Fiscal, ha asegurado que podría dejar la causa del Auditorio, que investiga los presuntos delitos de "prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos" en relación con el Auditorio de Puerto Lumbreras en la época en la que el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, era alcalde de la localidad.

En una entrevista a Europa Press, Díaz Manzanera, que ha sido el fiscal del 'caso Auditorio', ha asegurado que baraja que la causa recaiga en el todavía fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal; "nada se descarta, conoce el asunto perfectamente". En los próximos días, ha señalado, decidirá si cederá el caso o no y a quién, "tengo que verlo".

Seguramente, ha subrayado, "habrá más diligencias" sobre esta causa "aunque no puede avanzar más", está en trámite ahora mismo, ha apostillado, tras lo que ha indicado que todavía no tiene claro si acudirá o no a la citación del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en calidad de investigado el 6 de marzo en relación al 'caso Auditorio', "lo tengo que ver con los compañeros, no lo sé aún".

Sin embargo, sí sabe que será él quien acabe la causa sobre el estado del Mar Menor. "Es un trabajo muy extenso que tengo claro que quiero terminar", ha asegurado Díaz Manzanera, quien asegura que seguirá trabajando "desde la independencia" y en la lucha contra la corrupción.

DENUNCIAS DE "INTIMIDACIÓN" LÓPEZ BERNAL

En cuanto a las declaraciones de López Bernal, que ha denunciado "intimidaciones" y "desprotección" de quienes combaten la corrupción, ha evitado pronunciarse, "es libre de declarar, pero no valoro".

Al respecto, Díaz Manzanera ha asegurado que López Bernal, que fue quien presentó la querella contra el presidente de la Comunidad por la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras hace un par de años, le ha felicitado por el nombramiento. "Está muy contento en este sentido, tiene confianza absoluta en mí, estamos muy tranquilos", ha indicado.

Cabe recordar que Díaz Manzanera representó al Ministerio Público durante la instrucción del 'caso Auditorio' cuando el proceso se encontraba en los juzgados de Lorca y fue quien pidió que se investigara al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, al considerar que había incurrido en "presuntas irregularidades" en las obras y entrega del auditorio de Puerto Lumbreras en su etapa como alcalde.

Además fue el fiscal que sentó en el banquillo al que fuera alcalde de Totana, José Martínez Andreo, por el 'caso Tótem', uno de los primeros escándalos de corrupción que estallaron en la Región.

Y que entre los asuntos que ha llevado a lo largo de su carrera se encuentran el de la desalinizadora de Escombreras y la investigación sobre el estado del Mar Menor.

Además fue el impulsor de una reunión para promover la coordinación entre veterinarios, protectoras, Guardia Civil y Fiscalía a la hora de destapar casos de maltrato animal.

De hecho, entre los objetivos que se marca como Fiscal de Murcia se encuentra "fortalecer las relaciones institucionales con todos los organismos" de cara al ámbito constitucional a fin de "crear nuevas vías de comunicación para la persecución de delitos como el maltrato animal", entre otros.

Así como trabajar en la organización interna de la Fiscalía y en el reparto de trabajo.

Finalmente, ha asegurado a Europa Press que está muy contento con su nombramiento como fiscal superior aunque no se lo esperaba, "siempre hay un rayo de esperanza; supongo que les habrá convencido el plan de actuación que mandé, serio y bien trabajado, y mi currículum". "Es un opuesto muy bonito", ha concluido, "y ya estamos trabajando para sacarlo todo para adelante".

Está previsto que su nombramiento se haga oficial este viernes, en Consejo de Ministros, tras lo que podría salir publicado este mismo sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El plazo previsto para su toma de posesión sería en 20 días, a posteriori, es decir, para el próximo mes de marzo.