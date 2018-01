La fiscal del caso del 'violador del Eixample': "Estamos ante un verdadero depredador sexual"

El acusado admite relaciones con dos víctimas pero asegura que fueron consentidas

En cambio, el acusado ha dicho en su declaración --únicamente ha querido contestar a su abogado, no a fiscal ni acusaciones-- que solo recuerda dos casos de los cinco que se le atribuyen, y que los dos fueron consentidos, asegurando sobre el resto que no fue él o que no lo recordaba, y defendiendo que tenía herramientas por su trabajo de electricista.