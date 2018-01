Mas sobre el futuro de Puigdemont: "Es una decisión que debe tomar él. Yo di un paso al lado"

Los expresidentes de la Generalitat Artur Mas (PDeCAT) y José Montilla (PSC) han pedido 'seny' a los partidos para poder formar un nuevo Govern y no repetir las elecciones.

Sobre la posibilidad de investir a Puigdemont telemáticamente, Montilla defiende que el procedimiento debe hacerse respetando el reglamento del Parlament, que no prevé esa posibilidad, y avisa de que no se puede presidir Cataluña desde Bélgica.

Mas coincide en que la prisión preventiva es injusta pero, a diferencia de Montilla, defiende que no se han cometido delitos porque la declaración de independencia no tiene categoría legal.

Recuerda que no se ha dado respuesta a las 23 demandas que le trasladó como presidente a Rajoy y explica que estaba dispuesto a aceptar una consulta no vinculante en 2014: pero "nunca se encontraron interlocutores".

Defiende la reivindicación de un referéndum pactado sobre la independencia --mientras que Montilla opta por un referéndum sobre una reforma constitucional acordada--, y señala que el independentismo no tiene suficiente mayoría como para imponer nada, pero tampoco los no independentistas porque tienen menos votos.

Ambos expresidentes coinciden en que la vía unilateral no es el mejor camino, si bien Mas lamenta que el Estado no haya ofrecido alternativa: "No se puede negar permanentemente la realidad de un reto político. Si no quieres administrarlo ni entenderlo, empujas al otro a la vía unilateral".