La empresa que trasladaba en helicóptero a los Pujol a Andorra pudo obtener contratos irregulares de la Generalitat

El dueño de la sociedad y Josep Pujol simularon un préstamo de más de 900.000 euros que según la Policía sirvió para blanquear patrimonio

La Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional investiga si la empresa Cat Helicopters S.L, que fue utilizada por la familia Pujol en en "múltiples ocasiones" para trasladar a alguno de sus miembros a Andorra "pudo ser beneficiaria de concursos públicos presuntamente irregulares por parte del Servei Català de Trànsit dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat.

Así se detalla en un informe incluido en el sumario del 'caso Pujol' que investiga el juez José de la Mata, al que ha tenido acceso Europa Press, que cita como indicios de estos hechos la agenda de Josep Pujol intervenida en su domicilio de Barcelona y la declaración de un denunciante, un empresario que fue socio del dueño de Cat Helicopters, Jorge Barrigón. Con este último Josep Pujol habría celebrado según la Policía un "préstamo ficticio para blanquear" 900.000 euros procedentes del patrimonio familiar del clan.

El informe reproduce las declaraciones del denunciante que asegura que algunos de los miembros de la familia Pujol utilizaban los servicios de Cat Helicopters para sus traslados a Andorra. La empresa trasladó en "múltiples ocasiones" en helicóptero a los integrantes del clan, según consta en registros de los planes de vuelo y en los libros de operaciones de las aeronaves.

El denunciante también aseguró que deben existir rastros de estos desplazamientos en correos electrónicos y otras comunicaciones y en contratos de arrendamiento de servicios, facturación y otros documentos.

Este empresario habría advertido durante su declaración ante la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, celebrada en octubre de 2016, de la existencia de "presuntas irregularidades" cometidas por el Departamento de Interior Catalán "como mínimo desde 2006", poco después de la incorporación de este testigo a la compañía.

PAGOS A UN PILOTO DE LA GENERALITAT

Se habrían adjudicado a Cat Helicopters servicios en el ámbito forestal, especialmente durante las campañas de verano. La persona encargada dentro del Servei de redactar las condiciones técnicas necesarias que servían de base a los concursos públicos era el piloto Antonio Almerich, de quien el empresario tenía constancia que se le retribuía económicamente porque encontró "matrices de talonarios olvidados en un cajón" donde aparecían los pagos, que alcanzaban unos 4.160 euros mensuales desde la compañía de helicópteros.

El denunciante añadió que Barrigón siempre le decía que este concurso "sería siempre suyo" y que de hecho año tras año se lo adjudicaban sin problemas a pesar de que otras compañías mayores intentaban licitar y siempre perdían.

INVESTIGACIÓN DE HACIENDA

Sobre el préstamo de 960.000 euros que Josep Pujol fijó con Barrigón, UDEF instó a la Agencia Tributaria a facilitar "cuanta información sea posible" en relación al hijo del expresidente de la Generalitat. De este modo, Hacienda abrió en julio de 2013 una inspección en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios correspondientes a 2009 y 2001 de Josep.

Hacienda destaca en su informe, obrante igualmente en el sumario y por el que se incoó expediente sancionador a Josep Pujol, que la ganancia no justificada en el año 2010 es de 295.000 euros. Según la documentación aportada por el hijo del matrimonio Pujol Ferrusola, parte de esta cantidad corresponde al préstamo de 960.000 euros que hizo a su amigo Barrigón entre 2008 y 2009 para la compra de la compañía de explotación de helicópteros en Andorra Heliand.

El contrato del préstamo --cuyo vencimiento se pensó en 18 meses-- que recoge el informe de Hacienda, fija que primero Josep prestó 60.000 euros en metálico y sin formalizarlo en ningún contrato y posteriormente los 900.000 euros restantes. Dicha cantidad se puso a disposición de Barrigón en una caja fuerte a nombre de Pujol Ferrusola.

Sin embargo, debido a que el dinero no estaba generando intereses, se decidió extinguir el contrato e ingresarlo de nuevo en la cuenta bancaria de BPA propiedad de Pujol Ferrusola, aunque sólo se ingresaron 800.000 euros, mientras que los otros 100.000 euros se quedó en manos de Barrigón para adquirir un helicóptero.

No obstante, la inspección de Hacienda, tras realizar las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación, concluye que el origen de esos 800.000 euros es "desconocido" porque no coincide con lo manifestado por Pujol Ferrusola. De hecho, añade que los contratos firmados por ambos dos "no responden a la realidad" con lo aportado y que se contradice con lo expuesto por Revés que aseguró a los inspectores que "nadie de su entrono" negoció con él la compra de acción alguna de Heliand.