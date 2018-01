El hermano del interno fallecido en la cárcel de Archidona pide una investigación "al detalle" sobre lo ocurrido

El hermano del inmigrante fallecido el pasado viernes en el centro penitenciario de Archidona (Málaga), Ahmed Bouderbala, ha pedido este martes que se lleve a cabo una investigación "al detalle" sobre lo ocurrido y que "no se expulse a los internos, ya que pueden ser testigos". Así, ha explicado que "hablaba a diario" con su hermano, quien le contaba que "había violencia" física, pero no era alguien "deprimido", sino que era "muy alegre y positivo".

Mohamed se quejaba de que "no estaban bien, de la comida, del frío, pero no de la vida, ni dijo que iba a suicidarse, estaba muy positivo. Yo no tuve indicios", ha asegurado Ahmed. Además, ha señalado que es el cuarto día desde que conoció la noticia y aún no le han dejado ver a su hermano.