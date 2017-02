Mas está "hiperconvencido" de que actuó bien el 9N pero ve posible que le inhabiliten

El presidente de la Generalitat y líder del PDeCAT, Artur Mas, ha asegurado este viernes que está "hiperconvencido" de que no cometió ningún delito organizando la consulta soberanista del 9N, pero ha asegurado que contempla que le inhabiliten tras el juicio que empieza el lunes.

"Si no me inhabilitan sería una sorpresa y ya me gustaría tener esta sorpresa, pero no tengo la botella de cava preparada", ha expuesto en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, donde ha asegurado que en el juicio no pondrá fácil una sentencia de inhabilitación.

Ante el hecho de que el Gobierno central plantee medidas coercitivas para frenar el referéndum que la Generalitat tiene previsto para septiembre de 2017, ha avisado de que la gente reaccionará si esto ocurre: "No se encontrarán a un país --Cataluña- arrodillado".

