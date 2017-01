El fiscal duda de la inconstitucionalidad del cierre de RTVV, alegada por los sindicatos para pedir la nulidad del ERE

Los sindicatos aseguran que "no existe" causa económica para justificar los despidos

El fiscal de la Audiencia Nacional Benito Egido ha expresado dudas sobre la inconstitucionalidad de la ley autonómica que en 2013 permitió el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV), uno de los argumentos utilizado por los sindicatos que ejercen la acusación en la causa para solicitar la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado en el ente público.

Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal durante el juicio que ha arrancado este miércoles en la Sala Social de la Audiencia Nacional a raíz de una demanda contra dicho ERE, que supuso el despido de la plantilla de trabajadores del canal autonómico valenciano --Canal 9-- en el año 2013, con el PP al frente del Consell.

La ley que avaló el cierre del ente público es tachada de inconstitucional por parte de los sindicatos que ejercen la acusación en la causa y, además, consideran que fue un "acto de rebeldía" contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró nulo el ERE, con lo que dejó sin efecto los despidos.

La causa, que ha quedado vista para sentencia, ha llegado a la Audiencia Nacional de la mano de una demanda colectiva presentada por CGT --el único sindicato con representación en el Comité de Empresa de RTVV que no suscribió el acuerdo de despido-- en la que solicita la nulidad y la readmisión de los trabajadores así como el abono de salarios de tramitación.

En este sentido, el abogado de CGT ha rechazado la ley "ad hoc" aprobada por la Generalitat Valenciana para suprimir el servicio público de radio y televisión autonómica y que la extinción de la personalidad jurídica se utilice como "justificación legal" para despedir.

"Si asumiéramos que la mera disolución de RTVV es causa eficiente y suficiente para la extinción de los contratos de trabajo estaríamos diciendo que la disolución bastaría como causa justificativa de un despido", ha lamentado, subrayando que no sirve como "causa objetiva".

Además, ha censurado que la empresa de RTVV alegue "fuerza mayor" para no continuar con su actividad y rescindir los contratos cuando, para realizar un despido colectivo, es necesario que la autoridad laboral constate que dicha fuerza mayor "existe". "Que no se nos quiera engañar", ha afirmado al respecto.

LA CAUSA ECONÓMICA "NO EXISTE"

Para el sindicato, el cierre de RTVV no está justificado en "ningún caso". "La insuficiencia presupuestaria sobrevenida del ente en el año que se realizan los despidos no existe", ha aseverado el abogado, recalcando que "no existe" causa económica que los justifique. Así pues, ha destacado que "no se ha aportado" la documentación necesaria si hay otro motivo para ejecutar dicho ERE.

Por este motivo, cree que el ERE en RTVV es nulo "por una cuestión formal" y, además, considera que se deduce que la empresa está "despidiendo por otra causa". "Si es por fuerza mayor es nula, y si es por otra causa es nulo porque no se ha aportado documentación", ha sentenciado.

Asimismo, el abogado ha asegurado que se han vulnerado los derechos de los trabajadores, especialmente a sabiendas de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya declaró nulo el ERE dejando sin efecto los despidos. "Si se incumple esta sentencia (*) ningún trabajador público puede dormir tranquilo ya que se hacen las normas para incumplir sentencias", ha recalcado.

Desde Comisiones Obreras, la abogada Rosa González, ha subrayado que la decisión del cierre se ejecutó en "clara rebeldía" al fallo del Tribunal Superior de Justicia. De hecho, ha asegurado que la propia Generalitat Valenciana "admite que se produjo una decisión contraria a derecho".

NUEVA CORPORACIÓN VALENCIANA DE MEDIOS

Asimismo, debido a que CGT amplió su demanda a nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), el letrado del sindicato ha planteado la sucesión de empresas ya que, a su juicio, la nueva entidad "va a asumir la función" de RTVV en La Comunidad. "Es continuadora de la actividad de RTVV", sostiene.

Al respecto, ha recordado que en el acuerdo contempla la entrada "con carácter preferente" de los extrabajadores de RTVV, y ha hecho hincapié en que Canal 9 "hasta el día de hoy ha tenido una emisión" y utiliza medios técnicos y recursos de RTVV, así como sus instalaciones.

"Se han venido realizando gestiones y operaciones para la reapertura que no dista mucho de ser una continuación para disponer de materiales audiovisuales para la emisión de la futura televisión", ha aseverado Rosa González al respecto.

Por su parte, la abogada de Intersindical ha cargado contra la aprobación de la nueva Corporación de Medios, puesta en marcha por la Generalitat liderada por Ximo Puig, "antes de extinguirse todos los despidos".

Y desde UGT y CSIF-F, cuyos representantes han rechazado que la causa real de los despidos sea la extinción de RTVV, han incidido en la inconstitucionalidad de la ley valenciana que permitió el cierre de Canal 9.