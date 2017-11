Los 'comuns' piden al independentismo incluir el "referéndum pactado" en el programa

Les ofrecen acordar este punto del programa y abogan por sumar al PSC a la misma causa

Alamany expone que la unilateralidad del independentismo se ha demostrado como una estrategia "fracasada", y considera que incluso dirigentes independentistas han admitido en los últimos días que la declaración de la República no fue una estrategia acertada y así se ha visto porque no se ha podido desarrollar.

Rechaza representar la 'equidistancia' respecto al bloque independentista y al no independentista y concluye: "Equidistancia no. Yo hablaría de discrepancia, de no querer asimilarnos a hojas de ruta que, al final, los protagonistas de esa hoja de ruta han dicho que no eran efectivas".