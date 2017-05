El juez inhabilitado Elpidio Silva afirma que "en España no hay separación de poderes"

El juez inhabilitado Elpidio Silva ha afirmado este martes que "en España no hay separación de poderes", y ha acusado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de servir a intereses políticos.

Por eso no entiende que no se haya abierto ya una investigación judicial ante los indicios que se han hecho públicos, como la grabación de la conversación del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el entonces director de la Oficina Antifrau (OAC) Daniel de Alfonso sobre presuntas investigaciones a políticos catalanes a favor del proceso independentista.

De hecho, ha expuesto que la presunción de inocencia no vale como argumento cuando a quien corresponde --al poder judicial-- no ha iniciado una investigación para aclararlo: "La ausencia de investigación cuestiona esa inocencia. Si hay unas grabaciones, se tiene que depurar inmediatamente. Si no se hace, o es por dejadez, que no creo, o porque no interesa".