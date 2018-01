El juez investiga pagos de 119.700 euros de la embajada catalana en Bruselas al Centro que envió observadores al 1-O

The Hague Centre for Strategic Studies recibió dos pagos --58.250 y 61.450 euros-- entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, está investigando los pagos que realizó la Delegación de Cataluña en la UE, con sede en Bruselas, al Centro holandés que envió los observadores al referéndum ilegal que se celebró el pasado 1 de octubre. Se trata de dos pagos que suman un total de 119.700 euros y se transfirieron al The Hague Centre for Strategic Studies entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre.

Los tres movimientos bancarios fueron de 58.250 euros, con destino a The Hague Centre for Strategic Studies; 61.450 a la misma destinataria y de 20.000 euros para a la Delegación del Govern en Croacia.

De hecho, en una entrevista que realizó Europa Press al líder de la misión holandesa de observadores, Daan Evarts, éste aseguró que a él le pagaba directamente la ONG para la que trabajaba y dijo desconocer quién estaba financiando al centro --The Hague Centre for Strategic Studies--, con sede en La Haya. Según precisó, se trataba de un desconocimiento voluntario que atribuyó a que su trabajo requería ser "completamente independiente".

"He dicho al centro que no lo quiero saber. Hacemos muchos estudios y muchas misiones, queremos ser completamente independientes", dijo el 26 de septiembre pasado.

Al ser preguntado si si sabía si el Govern financiaba al The Hague Center for Strategic Studies, dijo ignorarlo, pero añadió: "seguro que no es el Diplocat".