El investigado por la muerte en el Valme (Sevilla) niega su "intervención" en el movimiento del ascensor

Los técnicos de Atisae ratifican el informe pericial y descartan que un fallo "técnico, mecánico o electrónico" motivara la subida del elevador

José María Núñez, sobre la declaración del ascensorista, ha señalado a los medios a la salida de los juzgados que el operario ha asegurado "que no tiene intervención alguna en los hechos" y ha explicado que el día 20 de agosto se encuentra "en su cuarto técnico de control cuando recibió el aviso del siniestro e interviene en la maniobra de rescate de la víctima". Además, según el abogado de la familia de la fallecida, el ascensorista en su declaración "niega toda intervención suya propiciadora del siniestro, esto es, no manipula el aparato, no libera el freno de mano, no puentea el circuito del ascensor para que se eleve verticalmente".