El juicio de Emarsa, visto para sentencia

EUROPA PRESS

Morenilla insiste en que no es un "ladrón de guante blanco" y Cuesta dice que no hay día en que no se arrepienta

El juicio por la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado un fraude de 23,6 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha quedado visto para sentencia. Este jueves, el tribunal juzgador ha concedido a los 24 acusados en este procedimiento el derecho a la ultima palabra antes de retirarse a deliberar y dictar su decisión.

Algunos de los acusados han hecho uso de este derecho. Así, el ex alto cargo de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Jose Juan Morenilla, ha insistido en que no es un "ladrón de guante blanco": "No soy ni un presunto ladrón. No me he concertado con nadie ni era necesario para el fraude. Nunca lo hubiera consentido", ha sostenido.

Por su parte, el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta ha manifestado que no hay un día en que no se arrepienta de lo que hizo. "Es la decisión mas mala que he tomado en mi vida", ha subrayado.

El expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputacion de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, no ha querido manifestarse en este ultimo día de juicio.

Por su parte, el empresario Jorge Ignacio Roca, en prisión por esta causa tras mantenerse fugado durante toda la instrucción, ha reconocido haberse quedado con el dinero del IVA de facturas de Emarsa pero ha negado ser el cerebro del fraude: "No soy tan inteligente para controlar una trama desde Francia".

