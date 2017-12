Juicio de los ERE: La primera sesión se limita a los escritos de acusación con Chaves y Griñán en el banquillo

Antes de dar comienzo a la lectura del escrito del PP-A, el abogado Pedro Apalategui, que representa al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, intervino para solicitar que no se procediera a su lectura argumentando que las partes están "sobradamente instruidas" sobre dicho escrito y que su lectura, por este motivo, "no aporta nada".

De su lado, el abogado del ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, Juan Carlos Alférez, ha solicitado al tribunal que le deje consultar con su patrocinado si desea que se lea su escrito de defensa. "No esperábamos la lectura íntegra de los escritos de acusación", ha aseverado.

El juicio también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

El listado de acusados se completa con los ex directores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.