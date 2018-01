Un informe jurídico del Gobierno dice que la investidura es un acto "indelegable" y "exige un debate presencial"

El Gobierno recopila argumentos contra la investidura telemática, que pondría en cuestión "la propia existencia del Parlamento"

En primer lugar alude al Reglamento del Parlamento catalán, que señala en su artículo 146.1 que el candidato presente su programa de gobierno y solicite la confianza del Pleno, por lo que "no contempla la posibilidad de una presentación no presencial y no cabe por el carácter personalísimo del acto de presentación".