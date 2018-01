Mas justifica la dimisión por su calendario judicial y para no ser un freno a la expansión del PDecCAT

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha justificado hoy su dimisión como presidente del PDeCat por el calendario judicial que tiene que afrontar en las próximas meses -la inhabilitación por la consulta del 9-N y su imputación por el Tribunal Supremo en el procés-, así como por razones políticas, argumentando que no quiere interferir y ser un freno en la expansión de su partido tras el buen resultado que obtuvieron en las elecciones autonómicas.

También ha reivindicado que el caso Palau tiene su embrión en los años 90, "etapa anterior" a su liderazgo en CDC, y que no se le ha citado ni como investigado ni como testigo durante el juicio porque no está implicado.

"No hay ni la más mínima prueba; si no, me hubieran llamado. Mi responsabilidad no era llevar las finanzas, sino confiar en determinadas personas que en algunos momentos las llevaron", ha añadido.