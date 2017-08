Las juventudes de EA colocarán carteles y pegatinas para "recordar a los turistas que están en Euskal Herria"

Gazte Abertzaleak pegará carteles en "lugares referenciales para el turismo" de Euskadi y repartirá pegatinas a los turistas para recordarles que "están en Euskal Herria, no en España, ni en Francia".

Bajo el lema 'You are in the Basque Country, neither Spain nor France' (Estás en Euskal Herria, ni en España, ni en Francia) la organización juvenil de Eusko Alkartasuna (EA) ha realizado carteles, que colocará en lugares "referenciales para el turismo", y pegatinas que repartirá entre los turistas.