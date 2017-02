Mas dice que juzgar a Homs crea "grietas profundas" en la democracia

Acusa al Gobierno de remover la Fiscalía a su antojo para evitar problemas en determinados sitios

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este lunes que juicios "políticos" como el que celebrada el Tribunal Supremo contra el actual diputado del PDeCAT, Francesc Homs, provocan grietas profundas en la democracia. "Se remueve la Fiscalía de tal forma para que al final no se creen problemas en determinados sitios", ha acusado poco después de la entrada de su exconsejero en el alto tribunal.

Mas, que ha acompañado a Homs en un recorrido en el que un centenar de personas han mostrado su apoyo al diputado, ha descrito los motivos que provocan estas grietas. Además de vistas orales como la de hoy --"promovida simplemente por escuchar a la gente y poner la urnas", ha dicho-- se hace una 'operación Cataluña' para perseguir "a la gente por sus ideas. "Hoy somos nosotros, otro día puede ser otros por otros motivos", ha destacado.

En opinión de Mas, este juicio no debería haber existido. "Por eso no se debería juzgar a nadie y menos por la vía penal", ha defendido y ha confiado en que los jueces apliquen estrictamente "lo que es el cuerpo jurídico" ya que desde el punto de vista técnico no hay motivos para una condena.

"Hicimos lo que teníamos que hacer que era hacer caso de los mandatos del Parlamento de Cataluña del voto de la gente y escuchar a la gente que querían manifestarse sobre el futuro político de Cataluña", ha defendido.

También ha destacado respecto a su actuación en la consulta soberanista del 9N que volvería a hacer "exactamente lo mismo" porque no fue malo". "Lo hicimos con la cara bien alta y lo volveríamos a hacer", ha agregado.

"LOVE DEMOCRACY"

Mas ha acompañado a Homs hasta el Supremo, donde se le juzga por la organización de la consulta independentista, por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia después de que el Tribunal Constitucional afirmase que la consulta no podía celebrarse. Su condición actual de diputado obliga a que sea el Supremo quien le juzgue.

El diputado ha llegado al Supremo sobre las 9.40 horas acompañado por una comitiva que coreaba "habrá independencia" y ha recibido un aplauso y los abrazos de sus compañeros de partido.

Homs y la comitiva se habían dado cita poco antes en la Plaza del Rey, a unos 700 metros de la sede del tribunal, donde se han hecho una foto de familia y han cantado el himno de Cataluña junto a una urna de cartón gigante.

La comitiva, compuesta por un centenar de personas llevaban carteles con consignas en inglés, como "Love democracy", "Votar es democracia", "Somos una nación, seremos un Estado" y una urna de cartón con la leyenda "I want to be free" y una papeleta con la estelada.