El kamikaze que provocó la muerte de un joven en la A-67 será juzgado por homicidio doloso y con jurado popular

La juez estima el recurso de reforma presentado por la familia del conductor fallecido contra la imputación por homicidio imprudente

El conductor 'kamikaze' que el pasado verano provocó la muerte de un joven al circular ebrio y en sentido contrario por la A-67, será juzgado por homicidio doloso, no por homicidio imprudente, y el juicio será con jurado popular.

Así lo ha decidido la juez de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelavega en un auto consultado por Europa Press, en el que estima el recurso de reforma presentado por la familia del fallecido contra el auto que imputó al conductor por homicidio imprudente.

La resolución acoge ahora las razones esgrimidas por la acusación particular, que considera que la actitud del imputado no fue imprudente, sino que en la misma existió dolo. Por tanto, la causa ya no se sigue por homicidio imprudente, sino por homicidio doloso, lo que conlleva que el procedimiento continúe por el previsto en la Ley del Tribunal del Jurado.

Entiende la juez que sí ha existido intencionalidad en el investigado, dado que se ha acreditado de modo indiciario que fue advertido por varios conductores de que circulaba en sentido contrario.

"Esa conducción mantenida pese a las advertencias sin duda deriva de la decisión personal del investigado y a la apreciación de intencionalidad en su actuar", señala el auto, que alude a una resolución del Tribunal Supremo en la que se juzgaba un hecho similar al ahora investigado.

"En ningún momento quiso descartar el peligro, pese a recibir advertencias de otros conductores. Continuó su marcha -sigue el auto-, que si consideraba que no era segura, pues había poca luz, debió poner todos los medios a su alcance para evitarlo".

Por tanto, "al continuar con su conducción reflejó el gran desprecio hacia la vida de los otros conductores, que debe ser entendido como 'dolo o intención de autor', y que culminó con la muerte de otra persona con el carácter de homicidio doloso".

Contra esta resolución, fechada el 10 de febrero y de la que ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.