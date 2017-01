El lehendakari y Mariano Rajoy no han cerrado agenda todavía para mantener un encuentro

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, no han cerrado todavía agenda para mantener un próximo encuentro, después de que ambos mandatarios hayan mostrado su disposición a reunirse en sendas cartas que se han remitido.

Este mismo martes por la mañana el portavoz parlamentario del PP vasco y presidente de los populares guipuzcoanos, Borja Sémper, ha afirmado que "parece" que Urkullu y Rajoy "se van a ver en breve" después de "cartearse". No obstante, fuentes del Gobierno vasco han asegurado a Europa Press que todavía hay que cerrar agendas para que se celebre la reunión.

El lehendakari envió una misiva a mediados del pasado mes de diciembre en la que comunicaba al máximo representante del Ejecutivo central que no asistirá a la Conferencia de Presidentes Autonómicos del 17 de enero, le planteaba una relación "biletaral" y le recordaba "la singularidad del autogobierno vasco".

En la carta, Iñigo Urkullu destacó que en esta nueva legislatura existía "la oportunidad de iniciar una nueva etapa" tanto en el Estado como en Euskadi, y le aseguraba que el Gobierno vasco mantendría un espítitu de "diálogo y voluntad de acuerdo".

"Vamos a mostrar toda nuestra disposición para actualizar los temas que tenemos pendientes y para trabajar vías de solución a los mismos desde el encuentro y la cooperación", añadió.

Urkullu, que lamentó "la invasión" de competencias vascas por la Administración central, recordó a Rajoy la necesidad de abordar las cuestiones que ya le planteó en la última reunión formal mantenida por ambos, que se celebró el 15 de septiembre de 2014, entre las que se encuentran aspectos financieros, económicos, de empleo, sociales o relacionados con la convivencia tras el cese del terrorismo de ETA.

A juicio del lehendakari, se trata de "temas de calado que requieren de una reflexión y un diagnóstico compartido en un encuentro de carácter bilateral".

El presidente del Gobierno vasco recibió el pasado 29 de diciembre la respuesta de Mariano Rajoy, en la que se mostró dispuesto a mantener un encuentro con él, y planteó que sus respectivos gabinetes se pusieran en comunicación para fijar fecha.

Según explicó Urkullu este lunes, en su misiva, Rajoy "da por entendidas las razones" que le planteó en su carta el lehendakari para no asistir a la Conferencia de Presidentes autonómicos, y comprendió que era necesario que mantengan un "encuentro bilateral".

No obstante, el presidente del Gobierno vasco afirmó que no se podía hablar "ni deshielo ni de no deshielo" en las relaciones entre ambos Ejecutivos y que siguen "en la misma línea" que en la legislatura pasada.