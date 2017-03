La magistrada Balaguer no ve problema en que los miembros del TC hayan militado en un partido, como fue su caso

María Luisa Balaguer, recién elegida miembro del Tribunal Constitucional (TC), ha afirmado este viernes que no ve problema en que un magistrado de este órgano haya sido militante de un partido político, y ha recordado que ella misma lo fue --del PSOE-- y se dio de baja cuando accedió al Consejo Consultivo de Andalucía.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha apostado por "distinguir entre la convicción ideológica de las personas y su función", porque "todo el mundo tiene derecho a pensar libremente" pero "en el ejercicio de su función jurisdiccional tendrá que estar adecuado a los criterios axiológicos que están en la misma Constitución".

Además ha señalado que ella se dio de baja de militancia porque entendía que su objetividad en su puesto debía "visualizarse también estéticamente" pero ha añadido que no existe "una norma jurídica clara de aplicación", de manera que hay "libertad" para hacerlo no.

Balaguer se ha expresado así preguntado por el hecho de que el ex presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, fuese militante del PP, y otro magistrado, Andrés Ollero, haya sido diputado por esa formación, y ha dejado claro que no los ve deslegitimados: "Yo también podría, como persona progresista o feminista, estar descalificada, yo no iría por ese camino".

Del mismo modo, ha señalado que los jueces de la jurisdicción ordinaria tienen orientación ideológica y eso no invalida su función. Sin embargo, ha admitido que "otra cosa es que eso pueda prejuzgar determinados comportamientos de personas que están alineadas en posiciones políticas".

A ella, ha añadido, nadie le ha dicho "ni como consejo", lo que tiene que hacer en el TC, y supone que sus compañeros tienen la misma libertad. De hecho, varios de los candidatos que fueron examinados por el Senado aseguraron no ver problemas en que pudiera acceder al TC una persona que hubiera militado en un partido.

NO SABE SI HUBO PACTO PP-PSOE

Balaguer, que ha dicho desconocer si ha habido un pacto entre PP y PSOE para proponerla a ella y a otros candidatos a integrar el TC, ha evitado pronunciarse sobre asuntos que podrían recaer en el tribunal próximamente, como el proceso independentista de Cataluña o el acercamiento de presos de ETA.

Sí ha opinado que hay que reformar la Constitución para "mejorarla" y dar más protección a derechos como la vivienda o la salud. Además, cree que técnicamente la Carta Magna está "un poco desfasada desde el punto de vista del lenguaje jurídico" y no representa a las mujeres, la diversidad sexual o las nuevas formas de comunicación digital.