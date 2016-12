Se mantiene el empate técnico entre el 'sí' y el 'no' a independencia de Cataluña, según el CEO

Los partidarios y detractores de la independencia se mantiene en una situación de empate técnico en Cataluña: un 45,3% diría 'sí' a la independencia y un 46,8 diría que 'no', mientras que un 4,6 afirma que no lo sabe y un 3,1 no contesta.

Lo refleja una encuesta presentada este jueves en rueda de prensa por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, con 1.047 entrevistas realizadas entre el 12 y el 17 de diciembre, semana en la que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declaró ante el TSJC por permitir el debate y votación de las conclusiones del proceso constituyente pese al TC. El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha destacado que se trata de un empate técnico que se repite desde diciembre de 2014, con pequeñas oscilaciones en función de la coyuntura, y ha querido dejar claro que no es el resultado de un futuro referéndum: "No hemos preguntado qué harían en un referéndum". (SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)