Rajoy a Rivera sobre el pacto de investidura: “No he incumplido nada”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a Ciudadanos que él no ha "incumplido nada" relacionado con los acuerdos de investidura entre los dos partidos y ha pedido tranquilidad y centrar las negociaciones en los "temas importantes" como son la educación, las pensiones o el empleo. "No tiene ningún sentido que haya disputas por un tema cuando hay asuntos que realmente son capitales para la vida de los españoles", ha dicho el presidente en declaraciones a los periodistas en Bruselas, donde participa en la reunión del Partido Popular Europeo y asiste a la reunión del Consejo Europeo.

Rajoy ha respondido así a la acusación que le ha lanzado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de haber incumplido la parte sobre regeneración democrática pactada entre sus partidos como requisito previo para el acuerdo de investidura y que incluía la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre la financiación del PP. "No he incumplido nada, vamos a intentar reconducir esta situación porque no conduce a nada", ha respondido de entrada el presidente del Gobierno. Ha añadido que el pacto con Ciudadanos "está ahí" y ha defendido que se han cumplido "muchas cosas" en "sólo cuatro meses de legislatura", cuando "habitualmente" una legislatura dura cuatro años, ha agregado.

"Hay una comisión, ayer manifesté mi disposición a hablar y la mantengo. Lo mejor que podemos hacer todos es estar tranquilos y resolver las cosas como se resuelven habitualmente que es hablando, no conozco otro procedimiento", ha agregado Rajoy.