Mariano Rajoy, sobre Nóos: ¿Qué les decimos a los que han sido absueltos?

Tras haberse reunido hoy con el presidente de Francia, François Hollande, en Málaga, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha trasladado hasta Madrid para acudir al plato de Informativos Telecinco y ser entrevistado por Pedro Piqueras.

Aquí, el líder popular no ha eludido contestar con rotundidad respecto a la noticia que ha salpicado a su partido en las últimas horas a través del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, citado a declarar por el 'caso auditorio' como investigado.

Negando que le vaya a pedir que deje la presidencia, ha dicho: "Yo creo que en estos temas tenemos que ser prudentes. Esta es la 17 denuncia contra el presidente de Murcia. Las primeras 16 fueron archivadas. Vamos a ver qué pasa con esta".

Y en este sentido, ha hecho hincapié en que todas las denuncias fueron promovidas por los socialistas: " Todas son de cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, y todas las denuncias las hacía el PSOE de Puerto Lumbreras. Debo extremar mi prudencia para no ser injusto y para respetar la presunción de inocencia, ha recalcado".

Además, respecto a las voces que, desde Ciudadanos, piden su dimisión, ha asegurado:

"Yo no voy a entrar en discusiones con nadie, pero cuando una persona tiene 16 denuncias, se archivan todas y estamos en la 17, yo creo que es bueno que pensemos todos. Hagamos todos un esfuerzo e intentemos ser justos con la gente, que no cuesta tanto".

SORIA Y PUNTA CANA

Al hilo de la sentencia judicial que acredita que Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo, no pagó la suite de Punta Cana, desestimando la demanda que interpuso contra quienes publicaron la información, se ha limitado a contestar:



"No lo sabía. No puedo opinar. Soria ya no está en el Gobierno. Se ha ido de la política y desconozco absolutamente esta información".

EL CASO NÓOS Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En cuanto a la sentencia del caso Nóos, el presidente del Gobierno ha sorprendido con "un comentario que probablemente haya hecho poca gente":

"Yo he visto que en el caso Nóos ha habido muchas personas que han sido absueltas, pero después de muchos años en que lo han pasado muy mal. Criticados por unos y por otros. Al final, la gran pregunta es: ¿Qué les decimos a todas esas personas que han sido absueltas y a las cuales se les ha pedido muchos años de cárcel? Esa es la conclusión más importante en la que deberíamos pensar todos. No debemos olvidar que hay algo muy importante: los derechos que tiene la gente; la presunción de inocencia", apunta.

"A mí me gustaría que del caso Nóos dejáramos ahí eso para que todo el mundo le diera una vuelta", ha finalizado.

URDANGARÍN: ¿UNA FIANZA PARA ELUDIR LA PRISIÓN?



Preguntado sobre una posible fianza por la que Urdangarín podría Eludir la prisión, Rajoy ha llamado a "Respetar las decisiones de los tribunales".

"Si aquí ponemos en tela de juicio a todos, entonces, ¿qué hacemos? Esta es una decisión de los jueces. Es una democracia. En algunas ocasiones nos gustan los que hacen los jueces igual que otras no. Respetamos las normas, las reglas, la constitución o francamente acabaremos teniendo un problema. Si yo no respeto las decisiones de los tribunales, ¿quién va a respetar las decisiones de los tribunales?", cuestionó.

ELECCIONES ANTICIPADAS

Ante la posibilidad de unas elecciones anticipadas, nuevamente, el líder popular se ha mostrado tajante:

"No. Yo no tengo intención de que haya elecciones anticipadas en España. Ya bastantes cosas extrañas hicimos a lo largo del año 2016. Diez meses con un Gobierno en funciones, que eso hace mucho daño. Ahora vamos a intentar gobernar. He llegado a acuerdos con otras fuerzas políticas. Vamos a ceder en lo que tengamos que ceder, y aquí tenemos todos una gran responsabilidad. Solo no puedo gobernar. No quiero elecciones anticipadas. Sería una irresponsabilidad. Pongámonos todos a construir en lugar de destruir".

LA NEGOCIACÓN CON EL PNV Y LOS PRESUPUESTOS GENERALES

Abordando las circunstancias y las negociaciones que rodean al respecto de los presupuestos generales, Rajoy ha aprovechado la oportunidad para lanzar un mensaje al Partido Socialista: "Veo lejos al PSOE en estos momentos, y alguna conversación ha habido con el PNV. El PSOE tiene que pensar también que tiene una responsabilidad. En cualquier caso tengo que conseguir 175 para que las enmiendas a la calidad decaigan. Y luego 176 votos para la comisió n. Con PNV, Ciudadanos y Coalición Canarias no llego", ha dicho, en un claro mensaje al PSOE.

PEDRO SÁNCHEZ Y LAS PRIMARIAS EN EL PSOE

En esta línea, ha negado haber tenido "nunca" una mala relación con Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE, pese a su mediático 'no es no'. "El 21 de diciembre, día siguiente a las elecciones, dije que lo más razonable era una relación a tres. Era algo que nos permitía gobernar. Una mayoría confortable. No se quiso y la batalla es lo de siempre. Así no se va a parte alguna y no se construye nada. Yo prefiero ir en positivo. No voy a comentar lo que diga Sánchez ni me voy a meter en el proceso interno del PSOE; sería una necedad. Es una regla del juego que conviene preservar", ha dicho al respecto.

HOLLANDE Y LA CUMBRE EN MÁLAGA: TAMBIÉN HABLARON DE TRUMP

Ahondando en las relaciones internacionales y las cuestiones que atañen a Europa, Mariano Rajoy se ha referido a la reunión que ha mantenido con François Hollande, presidente de Francia, en Málaga, deshaciéndose en elogios:



"Yo con Hollande siempre me he entendido bien. Le estoy agradecido por su comportamiento con mi país. Donald Trump ha salido en las conversaciones. Yo lo que quiero es tener buena relación con EEUU. Es el primer país inversor del mundo en España. Es importante. Por tanto quiero tener buenas relaciones, y cuando haya cosas en las que discrepo, discreparé, pero no voy a hacer nada distinto que lo que hago con todos los presidentes y jefes de Estado de otros países", ha dicho.

LA UNIÓN EUROPEA Y EL BREXIT EN REINO UNIDO



"A mí nunca me gustó el 'brexit'. Tenga usted la certeza de que Europa goza de muy buena salud. Somos la primera potencia económica del mundo, la primera potencia comercial... Europa se ha convertido en la mejor región, donde todo el mundo quiere entrar y donde nadie quiere salir. Una región que, con mucho, se ha convertido en la mejor del mundo", dijo Mariano Rajoy a Pedro Piqueras continundo con el mensaje europeísta tantas veces recordado y defendido durante el pasado Congreso Nacional del PP.

Así, ataja las dudas respecto al euro afirmando: "Es una moneda que goza de excelente salud. Hay incertidumbres. Pero dígame, en su conjunto, donde hay algo mejor que Europa para vivir".

"Europa es una gran potencia mundial. Hay otras potencias, cada uno con sus cosas buenas y malas. Yo creo que Europa es la mejor. Tenemos que hablar bien de Europa. Usted me habla de la extrema derecha, populistas, etc. Pero es como en España. Los que creemos que España es un buen país, digámoslo. Y no caigamos en la tentación de no hacer pedagogía", defendió ante Pedro Piqueras.

Más allá, en lo que se refiere al 'brexit' de Reino Unido, destacó que "el Gobierno español va a ser constructivo".

"Evidentemente por el hecho de irte de Europa no vas a tener prebendas. Pero queremos que haya una relación justa. Mi principal prioridad es garantizar los derechos de los españoles y los europeos que viven en España, y también de los británicos que viven en España".

EL DESAFÍO INTERNO EN ESPAÑA: CATALUÑA

Cambiando de bloque en la entrevista, y abordando directamente las cuestiones que atañen a la política en España, el presidente del Gobierno se refirió al desafío soberanista catalán, sin aclarar si ha mantenido o no conversaciones secretas:



"Si hubiera conversaciones discretas o secretas no las iba a decir yo. La soberanía nacional no se va a romper. Y lo que sea España lo deciden los españoles. Y no hay presidente en sus cabales que no defienda esta posición. La prioridad son los problemas reales: financiación autonómica, las pensiones, la dependencia, los problemas demográficos. El segundo problema es que necesitamos instituciones que defiendan a todo el mundo. No solo a los independentistas. La tercera prioridad es terminar con la división. No aporta más que resquemores y enfados. El cuarto asunto es que la Generalitat no puede depender del voto de una colección de extremistas que es la CUP. Eso me parece lamentable. A ver si la gente razonable se une y da esa batalla que creo que es importante, merece la pena y es justa.

SI HAY REFERÉDUM, ¿QUÉ HARÍA?

"Tengo una buena costumbre, que es no adelantar acontecimientos. De momento nadie lo ha convocado ni nos consta que se vaya a convocar. Hoy es imposible que se produzca una separación. Cataluña se tendría que ir de la UE, de los tratados internacionales. Es llevar la pobreza por decreto. Es un disparate. Estoy dispuesto a dialogar, a hablar, pero si alguien quiere liquidar la soberanía nacional, con absoluta franqueza, conmigo que no cuenten", ha contestado Mariano Rajoy, respecto a la posibilidad de la realización de un referéndum independentista.

"Pienso que hablar de intervenciones etc. es un disparate. Apostemos por la cordura".

LA JUBILACIÓN Y LA SUBIDA DE IMPUESTOS



Finalmente, en cuanto a varios de los temas que más preocupa a los españoles, --las pensiones y los impuestos, entre otros--, el líder del PP ha explicado:

"Si hablamos en serio, los dos temas más importantes que tiene España en el futuro son: mantener el sistema de pensiones y mantener nuestro sistema sanitario. Eso requiere reformas, pero esas reformas se tienen que hacer conjuntamente. Ahora tenemos una comisión analizando el sistema de pensiones y se ha citado a una serie de expertos. Y luego los partidos intentaremos ponernos de acuerdo. Hay que mantener eso y no andar peleando sobre este tema porque eso no sirve para nada".

" Yo no tengo previsto aumentar los impuestos en esta legislatura. Puede haber impuestos medioambientales. Pero ni sobre la renta, ni sobre sociedades, ni sobre el IVA", ha afirmado respecto a una posible subida de impuestos.