La mayoría de CCAA rechaza o condiciona la quita de deuda con el Estado, que entre todas asciende a 157.000 millones

La mayoría de los gobiernos autonómicos tanto de PP, como de PSOE y Coalición Canaria ha expresado este jueves reticencias a una quita de la deuda con el Estado, una idea que defienden hace tiempo la Comunidad Valenciana y Baleares y que ha relanzado el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta.

Sólo Madrid ha expresado hoy su rotundo 'no' a cualquier posibilidad de condonar deuda, a lo que Aragón ha añadido que es una "idiotez", porque no cree el Estado lo acepte; del otro lado, también sólo Baleares y la Generalitat Valenciana han defendido sin pegas que esta medida es necesaria. En medio se han situado la mayoría de responsables autonómicos, que exigen condiciones para algo así empezando por que la negociación y la decisión sea conjunta.

La posibilidad de que el Estado perdone una parte de esta deuda no es nueva; el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitía ya en marzo que estaba "abierto" a estudiar sugerencias sobre este asunto, que luego incluyeron en su informe los expertos que han opinado sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

Este es precisamente el argumento esgrimido por alguna comunidad este jueves. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina: es necesario distinguir qué parte de esa deuda se debe a decisiones de gasto de los gobiernos autonómicos, que no se debería condonar. Sí se puede hablar de la parte que se deba a la infrafinanciación, ha explicado.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido hoy que cualquier debate se realice entre todas las comunidades y ha avisado que no se pueden comparar situaciones distintas: unas comunidades, como la suya, acudieron al FLA hace dos años y otras llevan cinco. "Son realidades diferentes", ha admitido.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha negado a esta posibilidad porque sería un castigo para las que se han esforzado para no endeudarse, ha dicho. Castilla y León y Canarias son igualmente críticas con esta vía, aunque no la descartan si se asegura que no se discriminará a nadie.